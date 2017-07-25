Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Тяжинском районе Кемеровской области.

Как сообщает Life, трагедия произошла в деревне Листвянка. По данным издания, хозяин дома разжег огонь, чтобы прогреть запертый погреб. Когда мужчина открыл дверь, угарный газ пошел в дом.

Прибывшие на место спасатели в противогазах вытащили людей наружу. Три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Одного пострадавшего удалось спасти.