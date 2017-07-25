В возрасте 90 лет скончалась вдова Фрэнка Синатры модель и основательница центра по защите детей от жестокого обращения Барбара. Об этом во вторник сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, Барбара Синатра ушла из жизни естественной смертью в окружении семьи и друзей. Она была последней из четырех жен знаменитого американского певца. Они поженились в июле 1976 года в штате Калифорния.

Фрэнк Синатра женился на Барбаре в возрасте 55 лет, до этого она была замужем за комиком Зеппо Марксом. До вступления в брак она приняла религию мужа — католицизм. Знаменитый певец скончался на ее руках 14 мая в 1998 году.

После смерти именитого мужа Барбара Синатра выпустила мемуары «Леди Голубые глаза. Моя жизнь с Фрэнком».