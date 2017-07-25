Протестующие прервали голосование в сенате США по здравоохранению, которое транслируют американские телеканалы. Пикетчики с галереи для посетителей скандировали: «Убейте этот законопроект!» и «Позор!».

Cенат сейчас проводит процедурное голосование, позволяющее перейти к дебатам по отмене реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой в 2010 году. Ее отмену и замену новым законом республиканцы называют одним из главных приоритетов в своей программе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал сенат как можно скорее отказаться от реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Он в своем микроблоге в Twitter назвал программу «пыткой для американского народа».

При этом специалисты бюджетного управления конгресса США считают, что, несмотря на позитивный фактор сокращения дефицита бюджета, отмена реформы Obamacare приведет к тому, что около 17 млн человек в 2018 году лишатся медстраховок.

Полиция Капитолия 20 июля задержала 155 протестующих в зданиях, принадлежащих комплексу сената США. Они требовали оставить Obamacare.