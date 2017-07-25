Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его очередная встреча с президентом России Владимиром Путиным предположительно состоится осенью в Сочи, на полях саммита СНГ. Об этом он заявил во вторник вечером, отвечая в режиме онлайн на вопросы пользователей сети «Одноклассники».

«Нам удалось добиться решения многих проблем в отношениях с Российской Федерации. Это удалось благодаря моим хорошим отношениям с президентом Владимиром Путиным. Мы должны были решать и далее вопрос по мигрантам, но этому помешало решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов», — сказал Додон.

Молдавский лидер отметил, что высылка российских дипломатов была сделана преднамеренно для того, чтобы сорвать развивающиеся отношения с Россией. Додон добавил, что на полях саммита СНГ он обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным.

Игорь Додон также выразил надежду, что в 2018 году российский лидер приедет с официальным визитом в Кишинев. Напомним, президент Молдавии во время Петербургского международного экономического форума заявил, что для его страны важно сотрудничать со всеми странами, однако без партнерства с Россией ей не удастся решить стратегические проблемы государства.

Игорь Додон 17 января совершил свой первый визит в качестве президента Молдавии именно в Москву.