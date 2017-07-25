Правительство Украины создаст комиссию, которая займется ликвидацией государственного авиаконцерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Данное постановление опубликовано во вторник, 25 июля, на сайте кабмина.

Как следует из документа, главой комиссии станет замминистра экономического развития и торговли страны Юрий Бровченко. Ему поручено ликвидировать «Антонов» и в течение трех месяцев представить на рассмотрение правительства ликвидационный баланс.

Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году, оно занималось разработкой пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. Здесь были разработаны легкий самолет Ан-2 и пассажирский Ан-24. До 2015 года концерн входил в совместное с Россией предприятие «ОАК–Антонов», позже украинские власти разорвали сотрудничество.