Британский истребитель Typhoon был поднят в воздух с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии для наблюдения за полетом российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба королевских ВВС.

В сообщении говорится, что российские Ту-22 летели над западной частью Черного моря. Отмечается, Typhoon наблюдал за бомбардировщиками РФ согласно миссии НАТО по усилению патрулирования воздушного пространства.

Пресс-служба заявила, что «самолеты не появлялись в пределах видимости друг друга».