Американская IT-компания Adobe заявила о том, что прекратит поддержку графической технологии Flash. Об этом говорится в релизе, распространенном во вторник.

Компания объясняет это тем, что сейчас большинство разработчиков «интегрируют плагины непосредственно в тело браузера». Сообщается, что поддержку технологии Flash также планируют прекратить Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla.

Adobe перестанет обновлять и распространять программу Flash Player к концу 2020 года. Компания также призвала разработчиков перевести все программы, работающие с помощью технологии Flash, на другие форматы.