Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.

Брюссель рассматривает такую меру в качестве ответа на возможное введение новых санкций США против России, которые затрагивают энергетические интересы ЕС.

Об этом сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз дать ответ на действия США, передает «Федеральное агентство новостей».

ЕС может потребовать от Вашингтона гарантий, что новые антироссийские санкции не затронут интересы Европы.