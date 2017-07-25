Суд в Мюнхене выдал ордер на арест Александра Ломова, обвиняемого в ДТП с гибелью пешехода в Москве, сообщил журналистам представитель Генеральной прокуратуры Мюнхена.

«Ордер на арест с целью дальнейшей экстрадиции выдан, документы направлены в федеральное ведомство юстиции для принятия решения», — цитирует слова источника «РИА Новости».

Смертельное ДТП произошло 13 декабря 2016 года в Москве на Бауманской улице. Водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии. В розыск были объявлены двое мужчин: владелец машины Карен Губасарян и Александр Ломов, который, по предварительным данным, сидел за рулем автомобиля.