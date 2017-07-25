Три человека погибли при стрельбе в одном из баров в мексиканском городе Кордоба штата Веракрус. Инцидент произошел в ночь на вторник.

Группа вооруженных бандитов открыла стрельбу по посетителям одного из баров. По предварительной информации, убиты сотрудники одной из компаний по эвакуации автомобилей, выходившие из питейного заведения. Прибывшая к месту происшествия полиция по горячим следам задержала двух подозреваемых.

«Известия» ранее сообщали, что 24 июля четыре человека погибли, еще десять получили ранения после стрельбы в одном из ночных клубов Парагвая. В результате инцидента погибли граждане Бразилии.