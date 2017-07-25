Президентские и парламентские выборы в Ливии могут пройти весной 2018 года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после завершения переговоров по этому вопросу.

Во вторник в Сель-Сен-Клу прошла встреча главы правительства национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа и командующего национальной армией страны Халифа Хафтара. Переговоры прошли при посредничестве французского лидера Эммануэля Макрона и спецпосланника ООН по Ливии Хассана Саламе.

Напомним, сейчас в Ливии царит двоевластие. На востоке страны в городе Тобрук заседает избранный парламент, а в столице Триполи — сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.