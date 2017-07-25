Советник президента России Антон Кобяков провел встречу с послом Республики Кореи в РФ Пак Ро Беком. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Стороны обсудили взаимодействие представителей двух стран на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября.

«В состав делегации Республики Кореи на третьем Восточном экономическом форуме войдут около 300 официальных лиц, представителей бизнеса и СМИ», — сообщил Пак Ро Бёк. Он отметил, что делегацию возглавит южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

Ожидается, что в рамках ВЭФ фонд «Росконгресс» подпишет меморандумы о сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) и с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA). Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и KOTRA.

По словам Кобякова, активное участие Южной Кореи в многосторонних мероприятиях будет способствовать налаживанию делового сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями на качественно новом уровне.