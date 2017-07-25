С января по июнь этого года количество жалоб на взыскателей долгов увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом 2016 года. Больше всего на коллекторов жаловались в Москве. При этом самыми грубыми методы возврата задолженности оказались в Республике Крым. Эксперты объясняют такую ситуацию особенностями рынка взыскания в регионах и эффективностью работы полицейских.

В Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) с января по июнь этого года поступило 2,5 тыс. обращений, и это значительно больше, чем за аналогичный период 2016 года (тогда было 1,7 тыс.).

Около 50% всех обращений пришлось на десять регионов. Первые три места рейтинга заняли Москва (14,21%), Санкт-Петербург (8,65%) и Подмосковье (6%). Замыкают первую десятку Ростовская (2,82%) и Свердловская (2,34%) области и Башкортостан (2,26%).

Председатель контрольного комитета НАПКА, генеральный директор компании «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий рассказал «Известиям», увеличение количества жалоб связано с тем, что должники всё более активно пользуются правами, которые дает им 230-ФЗ о защите прав заемщиков. При этом значительная часть претензий связана с различным толкованием закона.

— Много случаев, когда должник обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) после получения в день трех SMS-сообщений. Но на самом деле — это одно сообщение, которое при доставке разбилось на три части, — рассказал Дмитрий Теплицкий. Также он отметил, что в последнее время наметилась «нехорошая тенденция»: должники злоупотребляют своим правом и безосновательно обращаются в контролирующие органы. Таким образом они пытаются затянуть процесс взыскания.

— После обращения должника в ФССП и в суд коллекторское агентство должно разбираться с претензиями, формировать дело. Такое отвлечение ресурсов приводит к тому, что с должником несколько месяцев не работают, — сказал Дмитрий Теплицкий.

Со стороны коллекторов тоже немало злоупотреблений. Рейтинг НАПКА по так называемым хард-жалобам, то есть связанным с некорректным общением, угрозами и другими грубыми нарушениями закона, возглавила Республика Крым. Доля «тяжелых» жалоб там составляет более 33% от общего числа поступивших обращений. На втором месте — Костромская область (30%), на третьем — Мордовия (27,27%). Далее идут Хакасия, Краснодарский край, Самарская, Новгородская, Саратовская, Белгородская и Архангельская области, в которых доля хард-жалоб составляет от 20 до 23%.

По мнению Дмитрия Теплицкого, корректность работы коллекторов напрямую зависит от уровня контроля за ними со стороны руководства компании. Именно поэтому Москва и Петербург, несмотря на лидерство по количеству обращений от должников, в рейтинг регионов по хард-жалобам не попали.

— Нужно понимать, что в Москве находятся главные офисы большинства компаний. Контроль над сотрудниками здесь на высшем уровне, — сказал эксперт.

Лидерство же Крыма в рейтинге по доле хард-жалоб эксперты объясняют особенностями сложившегося здесь рынка взыскания.

— В Крыму отдельные структуры выкупали у украинских банков долги граждан, проживающих в регионе. И пользовались незаконными методами взыскания, — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Виктор Климов. Он напомнил, что 19 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на урегулирование этой ситуации.

По мнению Виктора Климова, в остальных регионах доля «тяжелых» жалоб напрямую связана с эффективностью работы правоохранительных органов.

— Хулиганские методы взыскания никуда не делись, и такими жалобами должна заниматься полиция. Однако, как правило, граждане не знают, кто конкретно им угрожает, а сотрудники правоохранительных органов не готовы это выяснять, — сказал Виктор Климов.

Он отметил, что хулиганы не уйдут с рынка взыскания до тех пор, пока у микрофинансовых организаций и банков будет возможность пользоваться услугами нелегальных взыскателей.