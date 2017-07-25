Свадебный журнал «Совет и любовь» извинился за опубликованные снимки девушки в прозрачном платье на фоне храма. Главный редактор издания рассказала, что они «не имели умысла оскорбить чувства верующих».

Главный редактор в соцсетях сообщила, что, выезжая на фотосъемку, авторы не знали, где именно будут ее проводить. Они выбрали здание в селе Гари, потому что оно было заброшенным и не производило впечатления действующего храма.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК по Татарстану начало доследственную проверку после фотоснимков с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье позирует в храме в селе Гари Елабужского района республики.

По информации следственного управления, в действиях авторов фотосессии имеются признаки нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

Как передает «Лента.ру», церковь Илии Пророка в селе Гари была построена примерно в 1897 году. Согласно данным на официальном сайте Елабужского благочиния Казанской епархии РПЦ, храм не действующий.