В Министерстве иностранных дел России опровергли сообщение телеканала CNN о якобы поставках оружия Россией террористическому движению «Талибан» (запрещено на территории РФ) в Афганистане.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что «в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией «Талибана» в Афганистане».

«CNN в этой игре соответствующих американских структур — надежный инструмент пропаганды», — сказала дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее на сайте CNN были опубликованы фотографии боевиков «Талибана» с автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. По сообщению телеканала, талибы получают оружие из России.