Известный российский телеведущий Сергей Дружко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». По словам украинской стороны, он оказался в списке за «открытое оправдание российской агрессии».

Также в списке оказались Кай Метов, Татьяна Овсиенко, Роман Жуков и певец Шура.

Ранее в базе сайта оказался сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Он попал в список за якобы незаконную гастрольную деятельность в Крыму и легализацию аннексии полуострова.

На скандальном сайте «Миротворец» публикуются личные данные российских и зарубежных артистов и журналистов, которые являются «предателями» для украинской стороны.