Суд арестовал одного из двух подозреваемых в похищении министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова. Об этом сообщила представитель Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Напомним, в Махачкале 20 июля двое мужчин похитили министра Казибекова и за его освобождение потребовали 100 млн, но потом снизили сумму до 70 млн.

Через день во время передачи части залога злоумышленники были задержаны. Министра похитители держали прикованным к батарее в одном из домов в Махачкале. Расследование уголовного дела продолжается.