В рязанском микрорайоне Солотча горожане, в основном юные экологи, вышли на уборку «тропы Паустовского». Маршрут проложен по любимым местам прогулок писателя Константина Паустовского, классика русской литературы, который бывал здесь с 1930-х по 1950-е годы.

Активисты собрали мусор, привели в порядок деревья и кустарники, прилегающие к тропе. Благоустройство прошло в рамках проекта «Узнавай и сохраняй», который придумали в местной школе № 32. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова отметила, что в Рязани действует 12 экологических организаций, работающих ради сохранения природы области. В рамках проекта в тот же день в конференц-зале санатория «Солотча» прошли Паустовские чтения.