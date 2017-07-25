Сообщения, ранее распространенные некоторыми СМИ, о якобы пикете сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» с требованием проиндексировать зарплаты не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба перевозчика.

«Прошедший сегодня пикет в районе Шереметьево организован так называемым Шереметьевским профсоюзом летного состава (ШПЛС). Акция является попыткой дестабилизации обстановки в трудовом коллективе компании. В ней приняли участие около 20 человек, причем абсолютное большинство собравшихся не являются сотрудниками «Аэрофлота», — заявила компания.

Уточняется, что с 2013 года индексация зарплат сотрудников была проведена трижды. Кроме того, «Аэрофлот» постоянно расширяет систему материального поощрения своих сотрудников.

Также подчеркивается, что тарифы авиакомпании в экономическом классе на внутренних рейсах не повышались с 2015 года. А с 2014 года «Аэрофлот» снизил тарифы экономкласса для внутренних и зарубежных перевозок в среднем на 15% по ряду направлений.

В сообщении подчеркивается, что ранее ШПЛС дискредитировал себя «в попытках разжигания конфликтов внутри коллектива компании».

«Методы, применяемые ШПЛС, часто лежат вне правового поля. Несколько лет назад ряд лидеров ШПЛС были осуждены по уголовному делу о мошенничестве», — пишет пресс-служба «Аэрофлота».