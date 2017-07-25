В Курской области принята региональная программа о развитии сельских территорий до 2020 года. Предусмотрены социальные выплаты за счет федерального и областного бюджетов на строительство или приобретение жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам.

Как пишет «Курская правда», за три последних года в сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 184,7 км водопроводных сетей, проложено 194,7 км газораспределительных сетей и 32,9 км автомобильных дорог. Построен фельдшерско-акушерский пункт в Курском районе стоимостью 6,6 млн рублей, Жерновецкая средняя общеобразовательная школа в Золотухинском районе на 210 учеников, три универсальные многофункциональные спортивные и четыре детские игровые площадки.

В сельской местности проживает почти 40% населения Курской области, а сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики. Регион может стать пилотным для реализации стратегии повышения финансовой доступности. Для многих селян России банковские услуги на сегодняшний день недоступны. Партия «Единая Россия» предлагает создать специальную карту населенных пунктов, которые нуждаются в дополнительных банкоматах или мобильных офисах. Список направят в Центробанк, а также руководству коммерческих финансовых организаций.