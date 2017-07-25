Закон, ужесточающий ответственность за противоправные граффити, примут в Ростове 1 ноября 2017 года. Об этом сообщила зампред заксобрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в настоящее время редко составляются протоколы о правонарушениях, связанных с граффити, и редко привлекаются к ответственности сами нарушители. Спикер также заметила, что в этой связи совершенствуется нормативная база за нарушение правил благоустройства в области.

«Мы вытащим статью о незаконных граффити из правил благоустройства и придадим ей самостоятельный характер», — цитирует ее слова RostovGazeta.

Также соответствующие законы примут в отношении надписей на сооружениях и зданиях, призывающих к терроризму или рекламирующих наркотики. В то же время, отметила Рукавишникова, за граффити, которые имеют художественную ценность, штрафовать не будут.