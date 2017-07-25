Депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин опубликовал в Facebook фото труб, оставшихся после замены тепловых сетей. То, как они выглядят, поразило многих читателей. «Трубы, которые заменили на ул. Пушкина», — прокомментировал снимки депутат.

По его словам, около 70% тепловых сетей в городе находятся в таком же состоянии. Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», износ трубопроводной сети в городе составляет примерно 80%. В этом году замену труб произведут на 14 объектах. Обновят около 8 км теплопровода.