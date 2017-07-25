На северо-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который открыл огонь из пневматического ружья по прохожим, сообщается во вторник, 25 июля, на сайте ведомства.

«К сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве обратился мужчина и сообщил, что неизвестный гражданин стреляет из ружья по прохожим», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе улицы Маршала Бирюзова. Патрульные оперативно прибыли на место и определили, из окна какой квартиры ведется стрельба. Вскоре им удалось проникнуть внутрь и задержать стрелка.

Помимо ружья, в квартире нашли патроны и предмет, похожий на гранату. Мужчина доставлен в ОМВД России по району Щукино для дальнейшего разбирательства.