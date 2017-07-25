Автобусы «Мострансавто» оборудуют Wi-Fi в рамках пилотного проекта в августе этого года. Для этого будет выбран один из пригородных маршрутов Подмосковья, который идет тридцать минут — час.

Портал «Подмосковье сегодня» отмечает, что массово подмосковные автобусы начнут оснащать интернетом со следующего года.

Как сообщалось ранее, в 19 подмосковных парках культуры и области оборудуют зону Wi-Fi. В начале лета бесплатный интернет был уже в 34 парках области. Новые зоны с беспроводным интернетом оборудуют в парках, участвующих в госпрограмме «Культура Подмосковья».