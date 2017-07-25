Политическая карта Ближнего Востока могла измениться в негативном ключе, если бы Россия не оказала поддержку Ираку и Сирии. Об этом заявил во вторник в Санкт-Петербурге вице-президент Ирака Нури аль-Малики во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Россия внесла огромный вклад, в частности, в Сирии и Ираке, чтобы не допустить распада региона. Мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, карта региона сейчас изменилась бы в негативном для нас ключе», — приводит слова аль-Малики ТАСС.

Аль-Малики также поблагодарил российского лидера за то, что в тот момент, когда Ирак начал «подвергаться ожесточенной массированной атаке, имеющей политические цели и грозящей последствиями для всего региона», РФ ускорила поставки вооружений.

Говоря о борьбе с терроризмом, вице-президент Ирака подчеркнул, что и в Ираке, и в Сирии ее надо вести стратегически и с военной, и с политической точки зрения.

«Необходимы и политические усилия, чтобы они обеспечили прекращение разногласий между разными группами общества», — отметил аль-Малики.