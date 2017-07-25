Столичная полиция задержала водителя Mercedes, который в ходе конфликта с женщиной выстрелил в дверь ее автомобиля на МКАД. У мужчины изъят пистолет «Оса». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО.

Инцидент произошел на 46-м км МКАД во вторник. По словам потерпевшей, которая обратилась в полицию, мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, своей агрессивной манерой вождения спровоцировал аварийно опасную ситуацию, а затем выстрелил в автомобиль Hyundai, за рулем которого она находилась.

«В ходе возникшего конфликта между водителями мужчина произвел выстрел в пассажирскую дверь автомобиля женщины из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Правоохранительные органы задержали 34-летнего мужчину. Пистолет «Оса», который изъяли у задержанного, он хранил в установленном законом порядке. С фигуранта уголовного дела взяли подписку о невыезде.