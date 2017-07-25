Тляратинский и Цунтийский районы Дагестана остались без электроснабжения из-за камнепада, который оборвал провода высоковольтной линии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы АО «Дагестанская сетевая компания» Александру Дудченко.

По ее словам, линия проходит на очень сложном участке дороги, под скалой. Сейчас специалисты работают над устранением причин аварии.

Как сообщает «Лента.Ру», экстренное отключение произошло во вторник, 25 июля, в 04:06 мск. В обесточенных районах находятся 9 тыс. абонентов.