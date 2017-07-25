Сотрудников сортировочного цеха «Почты России» эвакуировали в Мурманске после обнаружения «тикающей» посылки. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

Работники учреждения вызвали полицию после того, как услышали доносящиеся из одной из посылок механические звуки, похожие на тиканье. Экстренные службы и кинологи с собакой оперативно прибыли на место. Сотрудники были эвакуированы, а здание — оцеплено. Специалисты вскрыли посылку после того, как собака не учуяла в ней взрывчатых веществ. Внутри коробки оказалась машинка для стрижки волос, которая сама включилась при пересылке, сообщает телеканал «Звезда». Позже был установлен и адресат, им оказался мурманский парикмахер.