Новые нормы формирования ручной клади создаются не для безопасности полетов. «Завинчивание гаек» происходит только из-за экономической выгоды, заявил в интервью «Известиям» гендиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.

Министерство транспорта выдвинуло предложение отменить бесплатный провоз в салоне воздушного судна телефонов, папок для бумаг, книг, зонтов, цветов, фото- и видеотехники. Пассажиры смогут бесплатно перевозить в салонах самолетов вышеперечисленные предметы в том случае, если поместят их в ручную кладь.

«Новые нормы формирования ручной клади — это чистейшей воды экономика. Никакого отношения она не имеет к безопасности полетов. Опасения людей в том, что может быть принято решение о нулевом весе багажа, помимо которого берут в ручную кладь, обоснованы. Задача авиакомпании не в безопасности полетов, а в том, чтобы перевезти пассажиров из точки А в точку В и заработать на этом», — сказал Мельниченко.

По мнению эксперта, авиакомпании решают экономические трудности за счет экономии на комфорте и безопасности пассажиров.

«Когда начинаются сложные экономические времена, то в безопасности полетов они ощущаются быстро по двум направлениям: авиакомпании начинают экономить на всем, что связано с безопасностью полетов, и на всем, что связано с профессиональной подготовкой. Поэтому, если беспокоиться только о безопасности полетов и говорить, что безопасность полетов — это приоритет, то пассажиру лучше остаться на земле», — заключил собеседник.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «коллективной безответственностью» и глупостью опубликованный 25 июля акт Минтранса РФ о нормах провоза ручной клади в самолетах.

Новые правила могут вступить в силу уже в ноябре 2017 года.