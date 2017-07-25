Полиция в Санкт-Петербурге сняла с электрички на Финляндском вокзале двоих зацеперов — мальчиков 14 и 11 лет. Детей между вагонами заметил машинист электропоезда, следующего от Мельничного ручья.

Как передает ИА «Невские новости», после выяснения личности нарушителей их родителей вызвали в полицию. Составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Дети учатся в одной из школ Всеволожского района Ленинградской области.

Зацепинг (езда на крышах вагонов) — опасное развлечение, ставшее популярным в молодежной среде. Сейчас штраф составляет 100 рублей. Транспортная полиция ЦФО ранее обратилась к депутатам Госдумы с предложением приравнять зацепинг к мелкому хулиганству. Тогда нарушителям будет грозить штраф 1–2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Проблема зацепинга особо остро стоит в Москве и других крупных российских городах, где функционирует железнодорожный транспорт, автобусы, трамваи и троллейбусы.