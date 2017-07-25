Лондонская больница Great Ormond Street Hospital (GOSH) не дает забрать домой смертельно больного 11-месячного мальчика Чарли Гарда, из-за того что ему нужна аппаратная вентиляция легких.

«Чарли — это ребенок, которому нужен специализированный уход. Он не может быть упрощен», —– написали представители больницы в письме, переданном в Высокий суд Лондона, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что суды приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения, так как дальнейшее лечение лишь принесет вред ребенку, который болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.