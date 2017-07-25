В Астрахани 25-летняя работница банка ограбила 91-летнюю пенсионерку. Используя свое служебное положение, женщина похитила со счетов пострадавшей 142 тыс. рублей.

По данным следствия, менеджер банка выбрала женщину среди клиентов и составила поддельные расходные ордера о снятии денежных средств. На них она поставила свою подпись. Затем злоумышленница открыла расчетный счет на имя своей пожилой родственницы и обратилась к начальнице с просьбой провести операцию без ее присутствия. Девушка оправдывала это преклонным возрастом клиентки, сообщает «Астрахань 24».

В результате злоумышленница призналась, что сделала это из-за кредитов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей. Платежи, которые она должна была выплачивать ежемесячно, превышали размер ее зарплаты. Сейчас расследование уголовного дела против нее завершено. Перед судом женщина предстанет с обвинением в мошенничестве в крупном размере.