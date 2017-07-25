Москва требует от Киева незамедлительно предоставить доступ консульским должностным лицам к задержанному гражданину России Виктору Агееву.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что «Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года».

«Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву», — говорится в комментарии МИДа.

Напомним, 22-летний россиянин Виктор Агеев был задержан в Луганской области в конце июня. В правоохранительных органах Украины заявляют, что Агеев является российским военным, служившим по контракту в самопровозглашенной ЛНР. В Минобороны РФ данное утверждение отрицают, называя это «вымыслом украинских пропагандистов».