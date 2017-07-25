Кремль рассматривает кандидатуру исполнительного директора по медиа группы компаний Rambler&Co Алексея Гореславского (в прошлом - главный редактор интернет-портала "Лента.ру") на должность заместителя начальника Управления президента по общественным проектам. Предполагается, что он будет курировать направление, связанное с развитием медиасреды в интернете. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к руководству внутриполитического блока Кремля, информацию также подтвердил собеседник в администрации президента (АП).

Собеседник "Известий" на Старой площади подтвердил, что кандидатура Алексея Гореславского действительно рассматривается, пояснив, что ему может быть поручено новое направление работы, не связанное с взаимодействием со СМИ.

- В интернете развивается альтернативная медиасреда, которая пока формируется спонтанно, а администрация хотела бы системно подойти к этой работе, - рассказал чиновник.

Сам Алексей Гореславский, отвечая на вопрос «Известий», не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем возможном назначении.

В случае назначения экс-главред "Ленты.ру" станет заместителем Сергея Новикова, который сейчас возглавляет Управление АП по общественным проектам. Ранее этим управлением руководил Павел Зенькович, покинувший свой пост в январе и в настоящее время являющийся замминистра образования РФ.

Сергей Новиков пришел на Старую площадь в декабре 2016 года на пост замначальника Управления по внутренней политике. До этого он с 2008 года работал директором департамента коммуникаций государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", руководитель которой Сергей Кириенко в октябре минувшего года возглавил внутриполитический блок АП в ранге первого замглавы администрации.

Источник "Известий", близкий к руководству УВП, уточняет, что в настоящее время проходит процедура проверки и согласования кандидатуры Алексея Гореславского - на это может уйти до трех месяцев. Весной 2017 года после затянувшейся процедуры проверки не состоялось планировавшееся назначение в АП заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка (по официальной версии - из-за нежелания "Единой России" проводить довыборы по одномандатному округу, от которого он избрался в Думу). Длительной была также процедура предварительной проверки Александра Харичева, пришедшего за Сергеем Кириенко из "Росатома" и ныне возглавляющего Управление внутренней политики АП.

Алексей Гореславский начинал карьеру в журналистике в качестве корреспондента газеты "Московский комсомолец". До 2004 года работал редактором отдела политики и экономики газеты "Совершенно секретно. Версия", с июля 2005 года - главный редактор интернет-газеты "Взгляд". Весной 2013 года он был назначен замгендиректора по внешним коммуникациям медиахолдинга "Афиша-Рамблер", а менее чем через год возглавил входящий в холдинг интернет-портал "Лента.ру" в качестве главного редактора. Неоднократно участвовал в околокремлевских проектах: выступал модератором на площадках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в 2015-2016 годах, читал лекции на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Алексей Гореславский - медиаменеджер высокого класса, причем он не является выходцем из того "поколения девяностых", которое определяло лицо российского интернета на заре его формирования, отметил в беседе с "Известиями" член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По мнению эксперта, эта особенность профессионального становления позволяет Гореславскому сохранить "свежесть взгляда" на сферу интернет-медиа.

- Он специалист высокого уровня, всегда успешно реализовывал все свои проекты. При этом хочется верит, что его линия профессионального успеха сохраниться и на государственной службе, - резюмировал эксперт.