В преддверии 200-летия писателя Ивана Тургенева, уроженца Орла, городские власти решают вопрос об установке бронзовой статуи Лизы Калитиной. Лиза — одна из главных героинь романа «Дворянское гнездо». И именно таких героинь называют «тургеневскими девушками».

Памятник хотят установить в ландшафтном парке «Дворянское гнездо» — литературно-культурном заповеднике города Орла. Точнее — справа от центральной аллеи, ведущей к ротонде. Задумчивая девушка в шляпке будет стоять с книгой в руках, вполоборота к зданию детской больницы, пишет Infoorel.ru.

Проект скульптуры рассмотрели на заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике. Как пояснила заместитель главы администрации Екатерина Данилевская, все согласования на уровне области получены.