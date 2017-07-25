Вокалист белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артур Михайлов пострадал в результате нападения пьяного мужчины в автобусе, следовавшем из Москвы в Минск. В результате потасовки артисту наложили восемь швов на подбородке, сообщает «РИА Новости».

«Я смотрел фильм, и вдруг справа мне пришелся удар по подбородку ножом. Как выяснилось, он метил в шею, сотрудники полиции потом сказали, что мне повезло», – рассказал певец.

Усмирить мужчину удалось лишь полицейским, которые зашли в автобус, когда тот остановился у ближайшего поста ДПС. Сейчас нападавший находится дома под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.