Гимнастка из России Мальвина Абакарова сорвалась из-под купола цирка во время выступления в Швейцарии. Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля, во время вечернего выступления в цирке Knie в Люцерне. Акробатка из дуэта «Жажда полета» во время исполнения трюка не смогла удержаться и упала на арену с четырехметровой высоты, сообщает сайт «Комсомольской правды». Девушку госпитализировали с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.

В посольстве РФ в Швейцарии сообщили, что в настоящее время Абакарова находится в больнице города Люцерна, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Консул Родион Васильев отметил, что врачи пока не делают никаких прогнозов, поскольку для таких травм характерно длительное восстановление, прежде чем акробатка сможет вернуться к работе, сообщает «РИА Новости».