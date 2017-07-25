Инициатива Совета Федерации ввести санкции в отношении Варшавы из-за принятия поправок в закон о декоммунизации не удивило польскую сторону. Об этом заявил во вторник вице-спикер сейма Рышард Терлецкий.

По словам вице-спикера польского парламента, предложение о санкциях против Польши в связи со вступлением в силу закона о запрете пропаганды коммунизма прежнюю позицию России не изменяет, «а поэтому не вызывает удивления».

Закон, вступивший в силу и предусматривающий снос советских памятников, не противоречит двустороннему соглашению России и Польши, касающемуся сохранности могил советских солдат, подчеркнул Терлецкий.

Напомним, ранее во вторник сенаторы Совета Федерации приняли обращение, в котором попросили президента России Владимира Путина представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Польшей, а также в отношении парламентариев страны, ставших инициаторами закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.