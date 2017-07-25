Британскую ручную осколочную гранату Миллса времен интервенции нашел житель Кегострова, микрорайона столицы Поморья. Гражданин делал ремонт в родительском доме. Необычный предмет он увидел в земле во время подъема свай. Спрятав гранату под бетонную плиту, мужчина вызвал спасателей.

По данным взрывотехников, возраст боеприпаса превышает 100 лет. Вероятно, гранату спрятал возле дома дедушка нынешнего хозяина. Так раньше делали жители, чтобы потом легче было найти опасный предмет.

Как отмечает News29.ru, граната была в рабочем состоянии. Ее обезвредили на полигоне под Архангельском. На Кегострове уже не раз находили различные боеприпасы. Это место является популярным местом отдыха горожан.