СУ СК РФ по Курской области расследует уголовное дело о сбыте крупной партии наркотиков через интернет. Под следствием находятся 16-летняя девушка и ее 22-летний знакомый.

Полимерный пакет с 46 свертками с порошком и кристаллами белого цвета был найден у 16-летней местной жительницы в ходе личного досмотра 18 июля 2017 года. Как сообщает KurskCity.ru, после проведения экспертизы было установлено, что это наркотическое вещество весом 27 г.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступления. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.