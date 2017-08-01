Правительственная подкомиссия по ИТ рекомендовала госорганам рассылать гражданам юридически значимые извещения в электронном виде. Для этого предлагается использовать интернет-сервис, созданный «Почтой России». В 2017 году возможность отправки e-mail с помощью этого сервиса получат также физлица и коммерческие организации.

12 июля подкомиссия по использованию ИТ в госуслугах правительственной комиссии по информационным технологиям заслушала сообщение «Почты России» о тестировании системы юридически значимых электронных писем. Органам исполнительной власти рекомендовали пересылать сообщения гражданам именно с помощью этой системы. Заседание прошло под председательством главы Минкомсвязи Николая Никифорова (протокол совещания подкомиссии есть у «Известий»).

Заместитель гендиректора ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков рассказал, что в пилотном проекте по доставке электронных писем участвуют ГИБДД Москвы, Московской и Ростовской областей, столичные управления ФССП и Росаккредитации и мировые судьи Москвы. По словам представителя «Почты России», через данную систему в сутки отправляется около 130 тыс. электронных писем. 70% прочитываются гражданами в течение суток.

— Граждане могут получать юридически значимые уведомления мгновенно, независимо от места своего пребывания, а также оплачивать штрафы и взыскания в один клик — непосредственно из электронного письма, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Почты России». — Замена бумажных писем на электронные также помогает снизить нагрузку на отделения связи.

Для получения уведомлений в электронном виде гражданину достаточно авторизоваться на сайте zakaznoe.pochta.ru с помощью учетной записи с портала госуслуг. Вместо этого можно выбрать доставку уведомлений по электронной почте на самом портале госуслуг. Письма будут приходить в личный кабинет на сайте pochta.ru или в раздел «госпочта» на сайте госуслуг. Можно настроить оповещения о новых письмах по SMS или на личную электронную почту. С помощью банковской карты можно оплатить штраф, не выходя из текста письма.

Как пояснили в пресс-службе «Почты России», подключение к сервису для граждан будет бесплатным. Органам власти, которые хотят отправлять письма через новую систему, необходимо заключить договор с ФГУП «Почта России». Уведомления для граждан от этих госорганов будут направляться в «Почту» в электронном виде по защищенным каналам связи. Затем их распределят на электронные и бумажные. За каждое электронное письмо отправитель заплатит столько же, сколько и за обычное заказное (в настоящее время, по информации с сайта «Почты», — 48 рублей с НДС).

Однако в пресс-службе ФГУП пояснили, что при использовании электронного сервиса отправитель не будет тратить средства на «предпочтовую» подготовку писем — закупку картриджей для принтеров, бумаги, конвертов. Также экономятся расходы на персонал, печать, конвертование.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин отметил, что граждане смогут выбрать предпочтительный способ получения оповещений — электронный или бумажный. По его словам, новая система безопасна и позволит россиянам напрямую взаимодействовать с госорганами.

— Уже сейчас существуют различные формы информирования граждан — по SMS, e-mail, через соцсети, мессенджеры и пр. Но, как правило, это делают частные компании с использованием неполной информации, — рассказал Арсений Щельцин. — В государственном сервисе я вижу два плюса: быстрое информирование и экономия для бюджета.

В Минкомсвязи не ответили на вопросы «Известий», сообщив лишь, что к электронной системе уже подключились органы власти столицы и Ростовской области.