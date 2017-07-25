Шквалистый ветер, похолодание и дожди придут в столицу в конце недели. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозам синоптиков, жаркая погода в Москве установится в четверг, 27 июля. Температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов, а в субботу, 29 июля, может быть установлен температурный рекорд в +34 градуса, сообщает BFM.RU.

Вместе с тем уже в воскресенье, 30 июля, прогнозируются проливные дожди с громом. За один день может выпасть треть месячной нормы осадков, а температура воздуха вновь опустится до +20…+25 градусов. Синоптики не исключают также возможность подтоплений и разрушений.