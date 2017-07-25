В Константиновском дворе президент Росси Владимир Путин провел переговоры с иракским вице-премьером Нури аль-Малики. Стороны обсудили политическое урегулирование конфликтов в Сирии и Ираке, а также расширение военного-технического сотрудничества между Москвой и Багдадом.

В начале встречи Владимир Путин напомнил о давних и конструктивных взаимоотношениях с иракским лидером.

- Мы с вами давно знакомы – еще как с премьер-министром Ирака. Очень рад, что наши отношения продолжаются. Мы с вами еще запустили работу Межправкомиссии, она сейчас активно работает. По направлению экономического сотрудничества ещё многое предстоит сделать. Но у нас есть и другие направления, в частности военно-техническое взаимодействие. Россия здесь ведёт себя активно и помогает Ираку, - подчеркнул Владимир Путин.

Действительно, РФ уже поставила в республику тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35, штурмовики Су-25. Эта техника активно применяется иракской армией в борьбе с террористами «Исламского государства». Кроме того, как ранее сообщали «Известия», Ирак намерен приобрести крупную партию российских танков Т-90, которые были успешно применены сирийскими вооруженными силами в борьбе с формированиями экстремистов. В данный момент обстановка в Ираке остается сложной, отметил в ходе встречи Владимир Путин.

- Мне бы очень хотелось сегодня поговорить с вами о ситуации не только в стране, не только о наших двусторонних отношениях, но и о ситуации в регионе в целом, - предложил российский лидер.

Вице-президент Ирака поблагодарил Россию за активную помощь в деле борьбы с террористической угрозой.

- Хочу засвидетельствовать, я говорю это всегда, что Россия в регионе, в частности в Сирии и в Ираке, внесла огромный вклад в то, что касается недопущения распада нашего региона, и поэтому мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, то карта региона сейчас изменилась бы в очень негативном для нас ключе. И сейчас, после того, как мы добились большого количества успехов на поле боя в борьбе с терроризмом – с «Аль-Каидой» и с ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ – «Известия»), мы по-прежнему видим, что нам нужно ещё больше усилий для развития сотрудничества. Мы добились ряда военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, однако сейчас нам необходимо сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению, по городам, - сказал Нури аль-Малики.

Речь идет об окончательном освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства» - об этом премьер-министр страны Хайдер аль-Абади объявил в начале июля. Город тем не менее по-прежнему остается горячей точкой.

Отдельно Нури аль-Малики поблагодарил Россию за принятое несколько лет назад решение об ускорении поставок вооружений иракской армии, которая начинала борьбу с исламистами - он назвал его "честной позицией" российской стороны.

Рассказал вице-президент Ирака и о проекте разрешения конфликтов в Сирии и Ираке. По словам Нури аль-Малики, решение должно быть политическим, а органы власти необходимо формировать демократическим, выборным путем. Политик подчеркнул, что если в регионе будет сохраняться принцип разделения властей по религиозному или по национальному признаку, то это "обернётся новым раундом террористической активности".