Украина ответила на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы в США
Посольство Украины в США ответило на обвинения американского лидера Дональда Трампа во вмешательстве в выборы. Украинские власти не помогали ни одному из кандидатов, заявили в посольстве.
«Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — написали представители дипмиссии в Twitter.
Ранее в своем аккаунте в Twitter Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию были направлены на то, чтобы улучшить позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон.