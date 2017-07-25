Посольство Украины в США ответило на обвинения американского лидера Дональда Трампа во вмешательстве в выборы. Украинские власти не помогали ни одному из кандидатов, заявили в посольстве.

«Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — написали представители дипмиссии в Twitter.

Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України. — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 25, 2017

Ранее в своем аккаунте в Twitter Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию были направлены на то, чтобы улучшить позиции кандидата от демократов Хиллари Клинтон.