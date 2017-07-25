Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за упрощенный порядок восстановления российского гражданства для тех, кто получил его в 1990-х годах и лишился из-за ошибок при получении.

«Думаю, было бы правильно провести амнистию этих людей, которые стали жертвами неразберихи 1990-х годов в области получения гражданства», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

По ее словам, должно быть принято решение ведомственного характера, которое «определит процедуру восстановления в упрощенном порядке гражданства для тех, кто получил первое гражданство с нарушением установленных правил».

Москалькова рассказала, что обращалась в Федеральную миграционную службу (сейчас ее функции переданы МВД. — Ред.) «по поводу амнистии таких людей и выдачи им паспортов ввиду длительного проживания на территории» России.

«Нужно было вывести критерии для людей, которые бы подлежали амнистии, но моя идея не была поддержана», — добавила она.