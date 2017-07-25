Суд провинции Британская Колумбия в Канаде признал 61-летнего Уинстона Блэкмора, женатого на 24 женщинах, виновным в многоженстве. Об этом сообщает Yahoo News.

У мужчины родилось от его многочисленных жен 145 детей, говорится в материалах дела. Суд также признал виновным в многоженстве бывшего шурина Блэкмора, у которого пять жен.

За многоженство мужчинам грозит, согласно законам провинции, тюремное заключение сроком до пяти лет.

Блэкмор и его бывший родственник, проживающие в Британской Колумбии в общине мормонов, ранее были епископами мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Община, к которой принадлежат около 1,5 тыс. человек, живет уединенно и практически полностью обеспечивает себя сама.

Сообщается, что Блэкмор взял в жены 24 женщины в течение 25 лет. Все браки были заключены по традиции мормонов.

Мужчина заявил в своей речи в суде, что делал то, что велел ему Бог. Однако судья заявила, что религиозных взглядов подсудимых ее решение не касается, речь идет только об аспекте полигамии.

Обвинение хотело еще 20 лет назад засудить Блэкмора, однако тогда возникли опасения, что разбирательство может быть расценено как преследование на религиозной почве, передает телерадиокомпания «Мир».