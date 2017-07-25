Стадион «Казань Арена» стал первым стадионом в России, которому присвоили «зеленый» сертификат соответствия экологическим стандартам согласно критериям «РУСО. Футбольные стадионы». На арене организован раздельный сбор мусора, снижено водопотребление. Для полива прилегающей территории используется система сбора ливневых вод.

Как отмечает ProKazan.ru, «зеленые» стандарты, предотвращающие загрязнение окружающей среды, были применены еще при проектировании и строительстве объекта. Казанский стадион был возведен менее чем за три года.

С момента открытия арена вместимостью 45 тыс. зрителей уже успела принять летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата, финал Кубка России-2016, а также игры еврокубков. Архитектурная концепция стадиона была разработана тем же архитектурным бюро, которое разрабатывало проекты таких спортивных сооружений, как лондонские стадионы «Эмирейтс» и «Уэмбли». Сумма инвестиций составляет 14 млрд рублей.