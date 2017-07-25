Праздничная неделя, посвященная 200-летию русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, началась в Феодосии с торжественного спецгашения юбилейной почтовой марки. Ранее в городе стартовал фестиваль «Музыкальное созвездие Айвазовского». Программа мероприятий предлагает мастер-классы лучших педагогов, концерты, отдельные выступления немецких музыкантов.

В Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского 27 и 28 июля пройдут гала-концерты, а также презентация юбилейного альбома. 29 июля откроются специальные выставки. Галерея обладает крупнейшей в мире коллекцией работ мариниста, в ней содержится 416 произведений. В честь праздника в Феодосии российские музеи и владельцы частных коллекций представят свои коллекции.

Как передает ИА «Крыминформ», с 28 по 30 июля, на привокзальной площади ожидаются крупные концерты. На 30 июля намечен праздничный автопробег. В юбилейную неделю город посетят потомки художника из Австралии.

Для Феодосии Айвазовский стал не только культурным символом, но и настоящим покровителем: при его участии были построены порт, железная дорога, решена проблема со снабжением города питьевой водой. Умер художник в 1900 году, в окружении родных и близких людей.