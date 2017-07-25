Крушение грузового поезда удалось предотвратить сотрудникам транспортной полиции Уссурийска. В дежурную часть ЛО МВД на станции Уссурийск поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что группа подростков подкладывает камни на рельсы в районе станции Воздвиженка Приморского края.

На место выехала оперативная группа, которая подтвердила сведения машиниста: на рельсах были выложены камни различной величины.

Позже удалось установить причастных к этим действиям. Ими оказались трое подростков от 10 до 11 лет, учеников 4 класса. Они сами признались, что занимались этим рискованным занятием от скуки.

Против хулиганов будут приняты меры профилактического характера, учитывая их несовершеннолетие. Их родителей предупредили об административной ответственности, сообщает ИА PrimaMedia.