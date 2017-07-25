Что нужно, чтобы провести «ПроТоАрт» — большой фестиваль современной импровизации в культурной столице? Много энтузиазма, поддержка комитета по культуре города, ну и небольшой корабль с надежным экипажем. Как оказалось, это вполне возможно.

В корабль превратили Центральный выставочный зал «Манеж», который со времен выездок лейб-гвардии конного полка в позапрошлом веке и гаражных нужд НКВД в прошлом подобным трансформациям не подвергался. Ответственность за происходящее на судне была возложена на командный состав из 15 кураторов, десятка стюардесс-андроидов и больше сотни человек экипажа — непосредственных участников всех процессов.

Среди них — джазовый саксофонист-авангардист Сергей Летов, электронщик Виктор Сологуб, художник Сергей «Африка» Бугаев и другие, не раз выходившие на сцену в составе сумасшедшей «Поп-механики» Сергея Курехина.

— Здесь воплощена идея курехинской интердисциплинарности, объединяющей науку, танец, арт, музыку, театр. Это настоящая «Поп-механика» без Капитана», — сказал «Известиям» Летов.

Лицевая часть Манежа на время фестиваля была перекрыта афишами, и все 12 тыс. зрителей «ПроТоАрта» попадали в мир организованного хаоса и линейного беспорядка со стороны кормы. На всех бортах, трюмах, отсеках, в кубрике, арсенале, кают-компании, обсерватории, реакторе, камбузе, арсенале и даже на баке что-то беспрерывно строилось и ломалось, декламировалось, демонстрировалось и, конечно же, звучало.

Художественная, танцевальная, театральная импровизации были разбиты на десятки перформансов и мастер-классов (одним из самых ярких событий здесь стала «Подлинная история Сизифа и его камня» — ироничная трактовка древнегреческого мифа в постановке московского Театра.doc), но в явном приоритете была составляющая музыкальная.

В основе перформанса «Гравитация», проходящего под руководством одного из организаторов «ПроТоАрта» художника Андрея Пунина, — массивная конструкция, по периметру которой с определенной периодичностью запускаются тяжелые шарики. Среди прочих групп здесь играла его Arquitectura Kinetica, участники которой стремятся «освободить понятие архитектуры от общепринятого термина «застывшая музыка».

Совместный сет Виктора Сологуба («Странные игры», DeadУшки) и саксофониста Сергея Летова был сымпровизирован во всем — от самой музыки до спонтанной коммутации проводов на сцене. Бывшие участники «Поп-механики» пересекаются крайне редко, но на этот раз вышли на сцену вооруженные модульными синтезаторами, тенор-саксофоном и электронным аэрофоном. Свое выступление Сергей и Виктор расценивают как начало нового совместного творческого витка.

Арт-директор фестиваля Алексей Плюснин появился в компании с художником Сергеем «Африкой» Бугаевым (исполнителем роли Бананана в фильме «АССА»). Слайд-гитара Плюснина и электронный ударный девайс Африки вошли в гармоничный нойзовый тандем, публику одновременно озадачивший и восхитивший.

Свои сеты сыграли медитативно-отчужденный Михаил Коловский (туба, «АукцЫон») и Сергей Ефременко (Markscheider Kunst), обозначивший сыгранное как «блюз».

Финальной точкой стало совместное выступление выдающегося фри-джазового пианиста Бертона Грина и московского пианиста Константина Гурьянова. Концертный рояль аристократичного Грина и старенький электроорган экспрессивного Гурьянова, периодически подлетавшего к коллеге, сплелись в безумный по энергетике клубок, энергией от которого можно питаться до следующего «ПроТоАрта».